Serie A, Fiorentina-Sampdoria 1-2: secondo k.o. di fila per i viola, magia di Verre e Ranieri torna a sorridere (Di venerdì 2 ottobre 2020) Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina di Iachini che cede 2-1 in casa alla Sampdoria.I viola si arrendono ai blucerhiati che trovano la prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Juventus e Benevento. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Fabio Quagliarella che silura Dragowski, il pari dei padroni di casa porta la firma di Vlahovic che al 70' sfrutta un tiro-cross di Milenkovic e insacca con il mancino dall'interno dell'area di rigore. La rete del definitivo 1-2 la mette a segno Valerio Verre che a 5 minuti dal termine supera il portiere di casa con uno strepitoso pallonetto su assist fornitogli direttamente da Audero. All'ultimo minuto di recupero occasione pazzesca per la Fiorentina ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Seconda sconfitta consecutiva per ladi Iachini che cede 2-1 in casa alla.Isi arrendono ai blucerhiati che trovano la prima vittoria stagionale dopo le due sconfitte dirimediate contro Juventus e Benevento. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Fabio Quagliarella che silura Dragowski, il pari dei padroni di casa porta la firma di Vlahovic che al 70' sfrutta un tiro-cross di Milenkovic e insacca con il mancino dall'interno dell'area di rigore. La rete del definitivo 1-2 la mette a segno Valerioche a 5 minuti dal termine supera il portiere di casa con uno strepitoso pallonetto su assist fornitogli direttamente da Audero. All'ultimo minuto di recupero occasione pazzesca per la...

Inter : ??? | MATCH REPORT E, alla fine, arriva l'Inter! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ??… - OptaPaolo : 6 - Quella contro la Fiorentina è stata la sesta vittoria in rimonta dell’Inter da una situazione di svantaggio dop… - tuttosport : #Inter-#Fiorentina, intervento choc di #Barella su #Ribery: la fotosequenza ?? ?? - Betlifesports : Italian Serie A: 2u Fiorentina/Sampdoria o 2.5?? France Ligue 1: 2u PSG to win & o 3.5?? 2u PSG/Angers 1H o 1.5?? Ro… - sportli26181512 : Samp, che colpaccio! Quagliarella e Verre stendono la Fiorentina: Samp, che colpaccio! Quagliarella e Verre stendon… -