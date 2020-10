Rischio ritardo per gli aiuti europei: nel vertice dei 27 riemergono le divisioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si allungano i tempi del Recovery Plan per l'erogazione dei fondi a sostegno dei paesi colpiti dalla pandemia. All'origine dell'impasse il braccio di ferro con Ungheria e Polonia per il mancato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si allungano i tempi del Recovery Plan per l'erogazione dei fondi a sostegno dei paesi colpiti dalla pandemia. All'origine dell'impasse il braccio di ferro con Ungheria e Polonia per il mancato ...

La leader di FdI non risparmia affondi sul Recovery Fund: "Il governo è indietro, e tanto per cambiare non accetta il confronto con l'opposizione" ...

La leader di FdI non risparmia affondi sul Recovery Fund: "Il governo è indietro, e tanto per cambiare non accetta il confronto con l'opposizione" ...