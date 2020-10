Ricordate il medico? È morto Tutti contro Selvaggia Lucarelli per il post choc

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Mariangela Garofanoha scatenato l'ira del popolo del web con unpolemico sulla cura al plasma somministrata al dottor Peppe Ascione, scomparso dopo una dura lotta al Covid. Nella giornalista non ha mancato di citare Matteo Salvini, attirandosi così diverse critiche Non si arrestano le frecciatine che; solita lanciare al leader della Lega, Matteo Salvini. Questa volta l'opinionista dalla "penna polemica" ha scatenato l’indignazione del web dopo unpubblicato sui suoi profili social, riguardante la scomparsa di una causa delle complicazioni del Covid-19. Il dottor Peppe Ascione,di Ischia, si era ammalato durante la ...

marcobava : VI RICORDATE DEL MEDICO DI ISCHIA CURATO CON IL PLASMA DI CUI PARLAVA SALVINI? È MORTO STAMANI

