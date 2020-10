Microsoft Flight Simulator ha già venduto oltre un milione di copie su PC

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Asobo Studio ha annunciato cheha giàundisu PC. Tenete presente che questo numero vale per levendute e non considera anche chi ha giocato al gioco. Quindi sì, questo numero non include gli utenti Xbox Game Pass."Abbiamo giàpiù di undidie dovrebbe venderne ancora di più grazie all'ottimo feedback che abbiamo ricevuto."Asobo promette di supportareper 10 anni. Da quello che sappiamo, il team sta anche testando una build VR, in, in ...