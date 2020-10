Meteo Stadi | un' altra giornata complicata | il maltempo più forte a Udine e Bergamo

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Stadi

Corriere dello Sport.it

Continua l'allerta maltempo nel sud-est della Francia e in particolare nella zona di Nizza, non lontano dal confine italiano. (ANSA) ...Per disinfettare tra un evento e l'altro gli spalti dello stadio Mercedes-Benz di Atlanta, negli Stati Uniti, saranno utilizzati un paio di droni. La novità riduce del 95% il tempo impiegato per pulir ...