Inwit | CdA nomina due nuovi amministratori fino assemblea dei soci

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha preso atto delle dimissioni dalla carica rassegnate dal Consigliere indipendente Filomena Passeggio e dal Consigliere non esecutivo Carlo Nardello. Tali dimissioni – spiega una nota – hanno avuto efficacia in data odierna essendosi perfezionato oggi l’ingresso dellaetà Impulse I S.à.r.l. nel capitale del veicolo di partecipazione del Gruppo Telecom Italia in. Il Consiglio, con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha quinditodiper cooptazione, Rosario Mazza, designato da Ardian in ottemperanza ai patti paraali in essere tra TIM e Ardian e Giovanna Bellezza, designata da TIM al fine di garantire all’interno del ...