Inter, Sanchez: “Sto bene, posso dare ancora tanto. Vidal? Ho un’idea precisa” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono felice, mi sento in forma, ho voglia di giocare.Borussia Monchengladbach, Sommer sui sorteggi di Champions: “Inter? Ci aspettano delle belle sfide”Così Alexis Sanchez, attaccante cileno dell'Inter arrivato in nerazzurro nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Approdato in quel di Milano soltanto in prestito dal Manchester United, il nino maravilla ha convinto tutti durante la sua prima stagione Interista, facendo sì che la dirigenza guidata dal patron Zhangh lo acquistasse a titolo definitivo circa due mesi fa. Il classe '88, Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, ha parlato per quanto riguarda la sua condizione fisica e le ambizioni che vuole al più presto concretizzare con la maglia ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono felice, mi sento in forma, ho voglia di giocare.Borussia Monchengladbach, Sommer sui sorteggi di Champions: “? Ci aspettano delle belle sfide”Così Alexis, attaccante cileno dell'arrivato in nerazzurro nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Approdato in quel di Milano solin prestito dal Manchester United, il nino maravilla ha convinto tutti durante la sua prima stagioneista, facendo sì che la dirigenza guidata dal patron Zhangh lo acquistasse a titolo definitivo circa due mesi fa. Il classe '88,venuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, ha parlato per quanto riguarda la sua condizione fisica e le ambizioni che vuole al più presto concretizzare con la maglia ...

Inter : ??? | INTERVISTA 'Sono molto contento, ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo f… - Inter : ???? | LAAAAAUUUUTAROOOOO!!! 71' - TOROOO!!! #Lautaro riceve palla da Sanchez al limite e, come contro la Fiorentina… - Inter : ???? | LUKAKUUUUU!!! 28' - E sono treeeeee!!! Gagliardini recupera palla sulla trequarti, velo di Sanchez e sinistro…