Il Covid all'assalto della Rai. Tre casi a Saxa Rubra: Tg1 e Tg3, cosa succede (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Covid non molla la Rai. Nuovi casi di coronavirus alla sede di Saxa Rubra, si tratta di tre persone: un impiegato della redazione cronaca del Tg1, una persona in servizio all'Ufficio di Produzione della testata di Rai1 e una della segreteria di redazione del Tg3. Come previsto dal protocollo aziendale è stata pianificata la sanificazione dei locali, riporta il Messaggero, mentre si attendono i risultati dei tamponi effettati sul personale. I primi arrivati sono tutti negativi. Contemporaneamente è stato avviato il tracciamento dei contatti mentre alcuni dipendenti sono in isolamento in attesa dei risultati del test.

