Il 2 ottobre è la Festa dei nonni | quando nasce la ricorrenza

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 2è ladeilaIl 2ogni anno ricorre ladei, unacivile diffusa non soltanto in Italia (anche se capita in diversi giorni dell’anno, quindi non coincide con il 2) ma anche in altre parti del mondo e celebrata in onore dei. Secondo la tradizione cattolica, i patroni deisono i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria edi Gesù.dei, anche il doodle di Google lo ricordaladei? Si tratta di una ...