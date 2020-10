Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la sesta puntata, i nominati (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la sesta puntata Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la sesta puntata? I concorrenti che, dopo la messa in onda della puntata di venerdì 2 ottobre 2020, rischiano l’eliminazione sono… Notizia in aggiornamento A decretare chi dovrà uscire dalla Casa saranno i telespettatori che già dalla serata sono stati chiamati ad esprimere il loro voto. Chi uscirà dal GFVip 2020? Lo scopriremo lunedì 5 ottobre 2020 ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020)Vip: lelaQuali sono i concorrenti inalVipla? I concorrenti che,la messa in onda delladi venerdì 2 ottobre, rischiano l’eliminazione sono… Notizia in aggiornamento A decretare chi dovrà uscire dalla Casa saranno i telespettatori che già dalla serata sono stati chiamati ad esprimere il loro voto. Chi uscirà dal GFVip? Lo scopriremo lunedì 5 ottobre...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - ccochi4 : Questo è il Grande Fratello... #GFVIP - aryprova01 : Siete pronti a vedere la puntata che farà più share nella storia del Grande Fratello? Io si. #gfvip -