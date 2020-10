Gli appuntamenti al Salone di Genova, settore in cifre e tappa Ocean Race (Di venerdì 2 ottobre 2020) Genova, 2 ott. - (Adnkronos) - Si è aperto alle 11 di oggi con il Convegno 'Boating Economic Forecast - La resilienza della nautica' il secondo giorno del Salone Nautico di Genova, inaugurato ieri e visitabile nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre. All'incontro, che fornisce i numeri dell'andamento del settore a cura dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, partecipano Fondazione Edison, Assilea e Ebi - European Boating. Nel corso dell'evento è stata presentata la nuova edizione de La Nautica in cifre, la pubblicazione che illustra i dati del settore. Dalle 12 al Piano terra del Padiglione Blu, lato Nord – area gradinate, è invece in corso la Presentazione ufficiale di Genova The Grand Finale, la tappa conclusiva del giro ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ott. - (Adnkronos) - Si è aperto alle 11 di oggi con il Convegno 'Boating Economic Forecast - La resilienza della nautica' il secondo giorno delNautico di, inaugurato ieri e visitabile nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre. All'incontro, che fornisce i numeri dell'andamento dela cura dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, partecipano Fondazione Edison, Assilea e Ebi - European Boating. Nel corso dell'evento è stata presentata la nuova edizione de La Nautica in, la pubblicazione che illustra i dati del. Dalle 12 al Piano terra del Padiglione Blu, lato Nord – area gradinate, è invece in corso la Presentazione ufficiale diThe Grand Finale, laconclusiva del giro ...

apre_it : ?? Segnalazioni dal programma #aprecon2020 #APREdialogue #DigitalEU ?? 23/10 '#Rinascimentodigitale: una necessità p… - sassuolo2000 : Fiere d'Ottobre, gli appuntamenti di sabato 3/10 - - SaraRisini : RT @rep_roma: Il weekend a Roma, gli appuntamenti da non perdere il 3-4 ottobre [di SARA RISINI] [aggiornamento delle 10:39] - Okram_73 : RT @MarcheTourism: #Birra e #Tartufo, un'accoppiata vincente ad #Apecchio il 3 e 4 ottobre per il Festival dell'Alogastronomia in chiave go… - ematr_86 : RT @TV2000it: Alle 19 la Santa Messa dal Santuario di Pompei in diretta su #TV2000 (Canale 28 – 157 Sky – -

Ultime Notizie dalla rete : Gli appuntamenti Gli appuntamenti di venerdì 2 ottobre a Bologna e dintorni: Tea, la prima messia La Repubblica BRINDISI.D’ERRICO:il nuovo Ufficio Tributi

Da oggi parte la nuova gestione delle entrate comunali segnando così l’inizio di una vera e propria svolta storica dal punto di vista dell’efficienza dello sportello dell’Ufficio Tributi e della ottim ...

Asti, al via il Festival Passepartout “1920-2020: PROIBITO” : il programma completo

“1920-2020: PROIBITO” è il titolo della diciassettesima edizione del festival Passepartout, che si svolgerà ad Asti da sabato 3 a domenica 11 ottobre, ...

Da oggi parte la nuova gestione delle entrate comunali segnando così l’inizio di una vera e propria svolta storica dal punto di vista dell’efficienza dello sportello dell’Ufficio Tributi e della ottim ...“1920-2020: PROIBITO” è il titolo della diciassettesima edizione del festival Passepartout, che si svolgerà ad Asti da sabato 3 a domenica 11 ottobre, ...