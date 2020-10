Genovese alla napoletana

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Se cercate una ricetta originale, ma veramente saporita non potete non provare questa . Un primo piatto veramente irresistibile, comodo anche per quando avete ospiti a cena e volete fare bella figura. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di pasta400 g di carne di vitello/manzo (lacerto, girello, muscolo della sp)800 g di cipolle (ramata di Baronissi/Montoro)1 cucchiaio di salsa di pomodoro1 bicchiere di vino bianco160 ml di latte2 bicchieri d’acqua1 costa di sedano1 carotaSale q.b.Pepe nero q.b.Parmigiano grattugiato q.b.4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione della quindi per prima cosa sbucciate e tagliate finemente la cipolla, quindi poi fate lo stesso con la carota e con il sedano, infine tagliate la carne a pezzi piuttosto grandi e iniziamo. Prendete un tegame capiente, per ...