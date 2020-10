Genoa | Zajc e Brlek positivi al coronavirus

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Mihae Petarsonoal. Ilche ha fatto un altro giro di tamponi dopo le numerosetà riscontrate all’indomani del match contro il Napoli, ha aggiuntoalla lista degli indisponibili causa virus. Lo sloveno e il croato osserveranno un periodo di quarantena come i compagni finché il responso di due tamponi non sarà negativo.

capuanogio : Altre tre positività #Covid19 nel @GenoaCFC: si tratta di #Brlek, #Zajc e di un uomo dello staff. Il conto sale a…

Aumentano i Covid positivi in casa Genoa. Come annunciato dalla società, anche i giocatori Petar Brlek e Miha Zajc e il collaboratore tecnico Walter Bressan sono risultati positivi ai tamponi ...Altri 3 casi di positività al Covid-19 in casa Genoa: si tratta di Brlek, Zajc e del collaboratore Walter Bressan. "Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno ...