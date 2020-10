Coronavirus, Rezza: “Aumentano lentamente ricoveri e terapie intensive. Ospedali ancora non in sovraccarico ma serve prudenza” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel nostro Paese e l’Rt supera, anche se di poco l’unità. Si registrano focolai e casi sporadici un pò in tutte le Regioni italiane. Questo dimostra una trasmissione diffusa del virus. Anche se non si registra una sovraccarico degli Ospedali, i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare”. Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, nel video a commento del Report di monitoraggio settimanale Covid 19. L'articolo Coronavirus, Rezza: “Aumentano lentamente ricoveri e terapie intensive. Ospedali ancora non in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 nel nostro Paese e l’Rt supera, anche se di poco l’unità. Si registrano focolai e casi sporadici un pò in tutte le Regioni italiane. Questo dimostra una trasmissione diffusa del virus. Anche se non si registra unadegli, iin ospedale e in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare”. Lo afferma Gianni, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, nel video a commento del Report di monitoraggio settimanale Covid 19. L'articolo: “Aumentanonon in ...

