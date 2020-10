"Che fai, mi sbadigli in faccia...?" ​Per il cantante finisce malissimo - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni La cantante, nuovo giudice del talent musicale, a farsi sbadigliare in faccia non ci sta e parte all'attacco del concorrente che (inevitabilmente) viene bocciato La "cazzimma" non gli è mai mancata e oggi Emma Marrone lo ha dimostrato anche da dietro al bancone dei giudici di X Factor. La cantante salentina non ha gradito il gesto di uno dei concorrenti saliti sul palco per esibirsi nelle audizioni del programma e c'è andata giù pesante. E non poteva essere altrimenti da una che la gavetta l'ha fatta tutta e ai talent deve la sua carriera in costante ascesa. nodo 1888472 L'esibizione dell'aspirante cantante era appena terminata sulle note di "Rock and roll", quando al giovane è scappato uno sbadiglio nascosto malamente dal microfono. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni La, nuovo giudice del talent musicale, a farsiare innon ci sta e parte all'attacco del concorrente che (inevitabilmente) viene bocciato La "cazzimma" non gli è mai mancata e oggi Emma Marrone lo ha dimostrato anche da dietro al bancone dei giudici di X Factor. Lasalentina non ha gradito il gesto di uno dei concorrenti saliti sul palco per esibirsi nelle audizioni del programma e c'è andata giù pesante. E non poteva essere altrimenti da una che la gavetta l'ha fatta tutta e ai talent deve la sua carriera in costante ascesa. nodo 1888472 L'esibizione dell'aspiranteera appena terminata sulle note di "Rock and roll", quando al giovane è scappato unoo nascosto malamente dal microfono. ...

MonicaCirinna : Quando mancano le basi, non c'è comunicazione che tenga: 1) invece di fare campagne, tutela le realtà che ci sono c… - CarloCalenda : Il concetto era chiaro spero. Metti persone che non hanno mai lavorato a cercare lavoro per altri. E lo fai pagando… - borghi_claudio : @CottarelliCPI Dai Carlo, facciamo che fai tutto tu e ne risparmiamo altri 600... - flawstille : @dvmbledors SEXYYY penso che gli fai venire un infarto hahahah - Bea_Mary84 : @Danvesfood @FerraroGiuliano @sy_healthy @fadebellis Secondo me la fai più semplice di quel che é, credo che nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fai 3 errori che fai credendo di salvare l’ambiente ma che in realtà lo danneggiano ancora di più Proiezioni di Borsa Maltempo sul Nord Italia: in arrivo nubifragi e vento. In Veneto scatta l'allerta rossa

Il maltempo sta colpendo duramente le regioni del Nord. La pioggia sta provocando frane ed esondazioni in Liguria. E' allerta arancione in ...

Lotteria Scontrini, premi da gennaio 2021: come partecipare e quanto si vince

Estrazioni per consumatori che fanno acquisti con bancomat e carte di credito. Premi anche per i negozianti. Ma sono escluse alcune tipologie di shopping, a partire da quello online. Tutto quello che ...

Il maltempo sta colpendo duramente le regioni del Nord. La pioggia sta provocando frane ed esondazioni in Liguria. E' allerta arancione in ...Estrazioni per consumatori che fanno acquisti con bancomat e carte di credito. Premi anche per i negozianti. Ma sono escluse alcune tipologie di shopping, a partire da quello online. Tutto quello che ...