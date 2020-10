Belen Rodriguez torna a parlare di De Martino | “Bisogna continuare a sognare”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La showgirl argentinasi è raccontata in una lunga intervista. Dagli inizi e il suo arrivo in Italia, ha inevitabilmente parlato anche del suo complicato rapporto con Stefano De, finito per la seconda volta quest’estate dopo una prima rottura nel 2015. L’argentina, inoltre, èta anche sul controverso video hot che le ha dato ancor più fama, sebbene non richiesta.sulla fine del rapporto con DeAd intervistarla è stato il Fatto Quotidiano. Tra i passaggi più significativi, quelli del suo arrivo in Italia, quando la sua avventura poteva concludersi ancor prima di iniziare: “Ho avuto problemi con il permesso di soggiorno, sono stata quarantotto ore chiusa in aeroporto“. Anni dopo, ...