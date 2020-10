Ama | sepoltura feti svolta in rispetto norme e regolamenti cimiteri

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – “In merito a quanto riportato dai media ancora in queste ore, AMA –Capitolini ribadisce che le operazioni dideisi svolgono nel pienodella normativa vigente. L’azienda agisce esclusivamente in presenza di richiesta dida parte delle strutture sanitarie, che hanno il rapporto diretto con le madri che effettuano gli interventi terapeutici. Le strutture sanitarie assumono e trasmettono ad AmaCapitolini l’autorizzazione alladella Asl territoriale, che agisce in qualita’ di ufficiale di stato civile per ientro la ventottesima settimana”. Lo precisa Ama in una nota. “Sono le stesse strutture sanitarie che recepiscono le ...