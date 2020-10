Un Posto al Sole, anticipazioni 1 ottobre: l’azzardo di Giulia (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Un Posto al Sole”, anticipazioni 1 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40 circa? Giulia torna al commissariato di polizia per capire a che punto sono le indagini su Marco alias Marcello, autore di una truffa sentimentale ai suoi danni. Non sarà soddisfatta… Giulia va a parlare con l’ispettore Gennaro Torre per sapere a che punto sono le indaginiArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni 1 ottobre: l’azzardo di Giulia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Unal”,2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40 circa?torna al commissariato di polizia per capire a che punto sono le indagini su Marco alias Marcello, autore di una truffa sentimentale ai suoi danni. Non sarà soddisfatta…va a parlare con l’ispettore Gennaro Torre per sapere a che punto sono le indaginiArticolo completo: Unal: l’azzardo didal blog SoloDonna

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas Il bambino avrà a che fare con dei bulli... - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni: ANGELA scopre i problemi del piccolo JIMMY - #posto #anticipazioni: #ANGELA… - il_Sole_Nero : @ar888 @CarloCalenda Secondo me, poi, è pure vero che sono scappati. Ma non da casa. Da un altro posto. - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole anticipazioni 30 settembre 2020 -