Spesa sanitaria | crescita record in un anno

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Cresce laitaliana: in un+ 1,3 miliardi secondo la Ragioneria Generale dello Stato del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) Nel 2019 è cresciuta laitaliana che si attesta a 117,3 miliardi. Aumenta così di circa 1,3 miliardi rispetto al dato registrato nell’precedente. Si confermano i disavanzi regionali… L'articolo Corriere Nazionale.

giubar01 : #staseraitalia unica soluzion su base volontaria pensioni decenti 55enni e assunzion giovani boom economico e demog… - giubar01 : #staseraitalia unica soluzion su base volontaria pensioni decenti 55enni e assunzion giovani boom economico e demog… - TommyBrain : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa - IacobellisT : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa - GiulioBaldan : @robersperanza Negli ultimi 15 anni lo sport nazionale dei ministri della salute e dei governi è stato tagliare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Spesa sanitaria

Agenzia ANSA

CITTADELLAGrazie al contributo di una quarantina di aziende del cittadellese, l'associazione Auser, Autogestione Servizi, ha ricevuto in donazione un Fiat Doblò dotato di pedana elettrica per ...Confalone, 'tempi estremamente rapidi effetto 'positivo' pandemia su farmaceutica, una rivoluzione copernicana' ...Sei imprese ferraresi su dieci prevedono di avere problemi di liquidità per il Covid Le aziende che soffrono maggiormente sono quelle di piccole dimensioni ...