Sorteggi Champions in diretta: i gironi di Juve, Inter, Lazio e Atalanta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutto pronto per i Sorteggi di Champions League che quest’anno avranno delle date molto ravvicinate, si inizia il 20-21 ottobre per la fase a gironi. Per l’Italia ci saranno la Juve, testa di serie, poi la Lazio, l’Inter e l’Atalanta in terza fascia. In diretta da Nyon le urne sono pronte per accoppiare le squadre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutto pronto per idiLeague che quest’anno avranno delle date molto ravvicinate, si inizia il 20-21 ottobre per la fase a. Per l’Italia ci saranno la, testa di serie, poi la, l’e l’in terza fascia. Inda Nyon le urne sono pronte per accoppiare le squadre. L'articolo ilNapolista.

