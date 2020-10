Scuola, FdI: “Servono risposte certe. Azzolina blocchi il concorso e assuma per graduatoria” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Immettere in ruolo docenti e personale educativo, in base a graduatorie e punteggi, nella stessa Scuola in cui stanno svolgendo supplenza. È la proposta di FdI per la Scuola, per garantire insieme continuità didattica e tutela dei lavoratori. A illustrarla è stato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, ricordando che “la Scuola esige risposte certe”. “Gli insegnanti restano nel limbo, e si continua a parlare di concorsi quando sarebbe più facile – ha spiegato Ciriani – immettere in ruolo i precari storici o perlomeno avviare un percorso di soluzione dei tanti problemi che la sinistra ha creato e che questo governo non sta risolvendo”. Precariato e continuità didattica: la soluzione di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Immettere in ruolo docenti e personale educativo, in base a graduatorie e punteggi, nella stessain cui stanno svolgendo supplenza. È la proposta di FdI per la, per garantire insieme continuità didattica e tutela dei lavoratori. A illustrarla è stato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, ricordando che “laesige”. “Gli insegnanti restano nel limbo, e si continua a parlare di concorsi quando sarebbe più facile – ha spiegato Ciriani – immettere in ruolo i precari storici o perlomeno avviare un percorso di soluzione dei tanti problemi che la sinistra ha creato e che questo governo non sta risolvendo”. Precariato e continuità didattica: la soluzione di ...

La7tv : #omnibus @w_rizzetto (FdI) critica la gestione della #scuola da parte della Ministra Lucia #Azzolina a cominciare d… - OSVLDOPIERO : @FDI_Parlamento E SENZA CONTARE LA ROTTAMAZIONE DELLA SCUOLA PUBBLICA A FAVORE DEL PRIVATO ALLA FACCIA DELL'ART 34… - vocedelpatriota : Scuola. Ciriani(FdI): No al concorso sì immissione in ruolo docenti e personale educativo in base a graduatorie e p… - Paola_zrz : RT @La7tv: #omnibus @w_rizzetto (FdI) critica la gestione della #scuola da parte della Ministra Lucia #Azzolina a cominciare dal concorso p… - FDI_Parlamento : @ciriani_luca: “#Azzolina ascolti il mondo della #scuola. Bisogna trovare delle soluzioni definitive per stabilizza… -