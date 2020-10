Sbalzi di corrente o fulmini frequenti? Come proteggere PC e periferiche

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutti i nostri dispositivi elettronici funzionano tramiteelettrica ma, in alcune città o quartieri, essa non viene sempre distribuita in maniera ottimale: glidi tensione elettrica, specie in estate, possono diventate molto pericolosi per il corretto funzionamento del PC, del modem, della stampante o di qualsiasi altro dispositivo, portando alla rottura dei circuiti elettrici integrati nei casi peggiori.A questo aggiungiamo anche il pericolo: anche se ormai tutte le case sono ben attrezzate per scaricare l'elettricità a terra, un fulmine che colpisce direttamente l'antenna o la scatola di distribuzione dell'energia elettrica può portare ad un sovraccarico pericoloso per ogni dispositivo in nostro possesso.Per ridurre al minimo i rischi di malfunzionamenti o rottura in questa guida vi ...