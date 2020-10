"Sarri tiferà Napoli contro la Juve domenica" (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - Aurelio Virgili , storico amico di Maurizio Sarri , è intervenuto a Radio Punto Nuovo in vista di Juve - Napoli , big match di domenica sera: " Maurizio tiferà Napoli . Ma non per ritorsione, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - Aurelio Virgili , storico amico di Maurizio, è intervenuto a Radio Punto Nuovo in vista di, big match disera: " Maurizio. Ma non per ritorsione, ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SARRI - L'amico: 'Maurizio tiferà Napoli contro la Juventus, non avrebbe mai lasciato il San Paolo: disse no a Paratici… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SARRI - L'amico: 'Maurizio tiferà Napoli contro la Juventus, non avrebbe mai lasciato il San Paolo: disse no a Paratici… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SARRI - L'amico: 'Maurizio tiferà Napoli contro la Juventus, non avrebbe mai lasciato il San Paolo: disse no a Paratici… - apetrazzuolo : SARRI - L'amico: 'Maurizio tiferà Napoli contro la Juventus, non avrebbe mai lasciato il San Paolo: disse no a Para… - napolimagazine : SARRI - L'amico: 'Maurizio tiferà Napoli contro la Juventus, non avrebbe mai lasciato il San Paolo: disse no a Para… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri tiferà Juventus-Napoli, Sarri per chi tiferà? CorSport: è legato agli azzurri da sangue e sentimento! Si è sentito tradito dai bianconeri CalcioNapoli24 SARRI - L'amico: "Maurizio tiferà Napoli contro la Juventus, non avrebbe mai lasciato il San Paolo: disse no a Paratici e Nedved a febbraio 2019"

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aurelio Virgili, amico storico di Maurizio Sarri: "Maurizio tiferà Napoli: non per ritorsione, ma se non è più condizionato da ...

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aurelio Virgili, amico storico di Maurizio Sarri: "Maurizio tiferà Napoli: non per ritorsione, ma se non è più condizionato da ...