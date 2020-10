Prova ad entrare in casa dell’ex dopo che lui l’ha lasciata: ma resta incastrata nel… (Di giovedì 1 ottobre 2020) dopo essere stata lasciata dal fidanzato, una giovane Prova ad entrare di nascosto in casa del suo ex, ma il tentativo finisce molto male. La malcapitata protagonista della vicenda non aveva accettato la fine della sua relazione e ha tentato un gesto estremo; purtroppo però, rinunciando ad entrare dalla porta, finisce per rimanere incastrata. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che si sono mobilitati per liberare la ragazza. A chiamare i soccorsi proprio l’ex fidanzato, che dopo essere stato colto di sorpresa dalla visita inaspettata, ha pensato che l’intervento dei Pompieri fosse necessario. La notizia arriva dalla California e il fatto si è verificato in una casa di Thousand Oaks. La giovane, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 ottobre 2020)essere statadal fidanzato, una giovaneaddi nascosto indel suo ex, ma il tentativo finisce molto male. La malcapitata protagonista della vicenda non aveva accettato la fine della sua relazione e ha tentato un gesto estremo; purtroppo però, rinunciando addalla porta, finisce per rimanere. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che si sono mobilitati per liberare la ragazza. A chiamare i soccorsi proprio l’ex fidanzato, cheessere stato colto di sorpresa dalla visita inaspettata, ha pensato che l’intervento dei Pompieri fosse necessario. La notizia arriva dalla California e il fatto si è verificato in unadi Thousand Oaks. La giovane, ...

