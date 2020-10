Operai intossicati in cantiere | sospetto botulismo | dieci ricoverati | tre in terapia intensiva

messina_oggi : (Operai intossicati da botulino, Feneal Uil: 'Quanto accaduto è inaccettabile') - - michiamofenice : Mangiano a mensa e restano intossicati: paura per quattordici operai di Palermo. Tre sono gravi - luigiasero : 14 operai intossicati da #botulino a #Palermo - LaVocedellIsola : 14 operai intossicati da #botulino a #Palermo - TgrRai : RT @TgrSicilia: Operai intossicati ricoverati all'ospedale Giglio Sono tutti in servizio al cantiere del raddoppio ferroviario della linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai intossicati

Dieci operai, che lavoravano nel cantiere per il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina, sono stati ricoverati in ospedale per una intossicazione dopo aver mangiato alla mensa. Tre di loro.Palermo, 14 gli operai del raddoppio ferroviario di Cefalù finiti in ospedale: intossicati a mensa, tre di loro sono in terapia intensiva.