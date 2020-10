Migranti reclusi sulle navi | la folle idea di Johnson

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Non sono solo i problemi legati alla futura gestione del mercato interno a far salire la tensione tra Gran Bretagna e Unione europea. Anche se per ora se ne parla poco o niente tra il governo di Borise Bruxelles c’è un altro argomento che rischia di inasprire ulteriormente i rapporti e riguarda l’immigrazione. Quando mancano tre mesi alla Brexit, Londra non ha infatti ancora un piano su come gestire un fenomeno che negli ultimi mesi, pur mantenendosi lontano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.