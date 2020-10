Lazio, Pereira arriva oggi: subito le visite, forse convocato per l'Inter (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - La cessione, gratuita, di Wallace ai turchi del Malatyaspor fa registrare tre colpi in entrata in casa Lazio . Tutte operazioni già definite da tempo, ma a causa dell'indice di liquidità non ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - La cessione, gratuita, di Wallace ai turchi del Malatyaspor fa registrare tre colpi in entrata in casa. Tutte operazioni già definite da tempo, ma a causa dell'indice di liquidità non ...

