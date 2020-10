L’Atalanta contro 135 trofei | ma in un girone giocabile Partite con pubblico? La grande e rischiosa sfida

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Le palline dell’urna hanno compiuto un capolavoro. Difficile, forse, immaginare di meglio, per l’Atalanta alla sua seconda partecipazione in Champions League. Perché per Liverpool e Ajax basta la parola. Due nomi che si portano dietro - e «dentro» - la ...