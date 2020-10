Joseph Martone: al via il tour italo-francese, 12 date (Di giovedì 1 ottobre 2020) Joseph Martone, parte il tour italo-francese di 12 date a supporto dell’album “Honey Birds” pubblicato per la FreakHouse records “Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, prodotto da Taylor Kirk dei Timber Timbre, si è fatto notare dalla critica e dal pubblico ottenendo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020), parte ildi 12a supporto dell’album “Honey Birds” pubblicato per la FreakHouse records “Honey birds” il debut album solista del cantautoreamericanoè stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, prodotto da Taylor Kirk dei Timber Timbre, si è fatto notare dalla critica e dal pubblico ottenendo… L'articolo Corriere Nazionale.

OltreleColonne : Joseph Martone, parte il tour italo-francese di 12 date a supporto dell’album “Honey Birds” - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: Joseph Martone in tour tra Italia e Francia via @@RadioWebItalia - RadioWebItalia : Joseph Martone in tour tra Italia e Francia via @@RadioWebItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Joseph Martone Joseph Martone: al via il tour italo-francese, 12 date Corriere Nazionale Joseph Martone: al via il tour italo-francese, 12 date

Joseph Martone, parte il tour italo-francese di 12 date a supporto dell’album “Honey Birds” pubblicato per la FreakHouse records “Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano ...

Musica, Joseph Martone: 12 Live in full band tra Italia e Francia

(30 settembre 2020) “Honey birds" il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, pro ...

Joseph Martone in tour tra Italia e Francia

“Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, prodotto da Taylor Kirk ...

Joseph Martone, parte il tour italo-francese di 12 date a supporto dell’album “Honey Birds” pubblicato per la FreakHouse records “Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano ...(30 settembre 2020) “Honey birds" il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, pro ...“Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, prodotto da Taylor Kirk ...