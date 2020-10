De Laurentiis positivo in Lega, la Procura di Milano apre un fascicolo (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Procura di Milano ha aperto un fascicolo “conoscitivo” a modello 45, cioè senza ipotesi di reato né indagati, per la vicenda relativa al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che il 9 settembre aveva partecipato ad un’assemblea della Lega Serie A pur avendo sintomi riconducibili al Covid. Lo riporta l’agenzia Agi. Sulla vicenda era … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladiha aperto un“conoscitivo” a modello 45, cioè senza ipotesi di reato né indagati, per la vicenda relativa al presidente del Napoli, Aurelio De, che il 9 settembre aveva partecipato ad un’assemblea dellaSerie A pur avendo sintomi riconducibili al Covid. Lo riporta l’agenzia Agi. Sulla vicenda era … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Secondo quanto appreso, infatti, De Laurentiis non aveva ancora avuto il risultato del tampone e dunque non sapeva con certezza di essere positivo, sebbene avesse qualche sintomo. Quando si è ...

