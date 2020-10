Daydreamer anticipazioni: EMRE chiede a LEYLA un’altra possibilità (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il graduale riavvicinamento tra LEYLA Aydin (Oznur Serceler) e EMRE Divit (Birand Tunca) porterà presto a dei risultati nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MAURO scopre qualcosa sulla scomparsa di MARCIAAppena scoprirà che la sua amata ha rotto il fidanzamento con il macellaio-attore Osman Isik (Ali Yagci), il fratello di Can (Can Yaman) non esiterà infatti a fare il primo passo e chiederà alla Aydin una nuova possibilità. Cerchiamo quindi di comprendere meglio come si arriverà a questa svolta… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: LEYLA rompe con Osman e si riavvicina ad EMRE Come abbiamo già anticipato, tutto ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il graduale riavvicinamento traAydin (Oznur Serceler) eDivit (Birand Tunca) porterà presto a dei risultati nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita: MAURO scopre qualcosa sulla scomparsa di MARCIAAppena scoprirà che la sua amata ha rotto il fidanzamento con il macellaio-attore Osman Isik (Ali Yagci), il fratello di Can (Can Yaman) non esiterà infatti a fare il primo passo erà alla Aydin una nuova possibilità. Cerchiamo quindi di comprendere meglio come si arriverà a questa svolta…– Le Ali del Sogno, news:rompe con Osman e si riavvicina adCome abbiamo già anticipato, tutto ...

