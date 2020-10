Caro Calenda, i navigator non sono ‘scappati di casa’: gli affondi disfattisti non aiutano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Carlo Calenda definisce i navigator “degli scappati di casa che non hanno mai lavorato”. Per rispondere bastano numeri e dati oggettivi, recuperabili dai curricula pubblicati sul sito di Anpal Servizi. I 2.980 navigator sono tutti laureati (voto medio 107); spesso hanno in tasca una seconda laurea o un master; sono giovani motivati (età media 35 anni), in prevalenza donne (73%). Molti sono liberi professionisti: avvocati, psicologi, consulenti e formatori. Tutti comunque possiedono titoli di laurea in discipline chiave per operare nel mercato del lavoro: giurisprudenza, economia, psicologia, scienze sociali, dell’educazione e della formazione degli adulti. Il leader di Azione però non è l’unico a sparare contro il Reddito di Cittadinanza e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Carlodefinisce i“degli scappati di casa che non hanno mai lavorato”. Per rispondere bastano numeri e dati oggettivi, recuperabili dai curricula pubblicati sul sito di Anpal Servizi. I 2.980tutti laureati (voto medio 107); spesso hanno in tasca una seconda laurea o un master;giovani motivati (età media 35 anni), in prevalenza donne (73%). Moltiliberi professionisti: avvocati, psicologi, consulenti e formatori. Tutti comunque possiedono titoli di laurea in discipline chiave per operare nel mercato del lavoro: giurisprudenza, economia, psicologia, scienze sociali, dell’educazione e della formazione degli adulti. Il leader di Azione però non è l’unico a sparare contro il Reddito di Cittadinanza e la ...

primaopoitorna : RT @ilfattoblog: ALTRO CHE 'SCAPPATI DI CASA' 'E’ tempo che non solo #Calenda ma anche il presidente di #Confindustria se ne renda conto' [… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: ALTRO CHE 'SCAPPATI DI CASA' 'E’ tempo che non solo #Calenda ma anche il presidente di #Confindustria se ne renda conto' [… - ilfattoblog : ALTRO CHE 'SCAPPATI DI CASA' 'E’ tempo che non solo #Calenda ma anche il presidente di #Confindustria se ne renda c… - LeonardoMontef6 : @ArchCmc C'è sempre una prima volta caro Calenda mica al mondo siamo tutti precoci come te che a 10 anni avevi già… - SalvoAccogli : @CarloCalenda Caro dott. Calenda, in Italia oggi c’è più che mai bisogno di dare una casa a tutti quegli italiani m… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Calenda Caro Calenda, i navigator non sono ‘scappati di casa’: gli affondi disfattisti non aiutano Il Fatto Quotidiano Caro Calenda, i navigator non sono ‘scappati di casa’: gli affondi disfattisti non aiutano

Carlo Calenda definisce i navigator “degli scappati di casa che non hanno mai lavorato”. Per rispondere bastano numeri e dati oggettivi, recuperabili dai curricula pubblicati sul sito di Anpal Servizi ...

Dall’account facebook di Dino Giarrusso

Dall’account facebook di Dino Giarrusso CARLO CALENDA L’onorevole Carlo Calenda oggi, confermando il suo classismo imbarazzante, afferma che i navigator sono degli “scappati di casa”. Anzitutto vorrei ...

Calenda fa shopping: Curatella e Licari passano in Azione!

L’ex ministro Carlo Calenda non fa in tempo ad arrivare a Torino per presentare il suo libro e cala subito le carte: il consigliere comunale ex grillino Aldo Curatella entra in Azione!, e forma un gru ...

Carlo Calenda definisce i navigator “degli scappati di casa che non hanno mai lavorato”. Per rispondere bastano numeri e dati oggettivi, recuperabili dai curricula pubblicati sul sito di Anpal Servizi ...Dall’account facebook di Dino Giarrusso CARLO CALENDA L’onorevole Carlo Calenda oggi, confermando il suo classismo imbarazzante, afferma che i navigator sono degli “scappati di casa”. Anzitutto vorrei ...L’ex ministro Carlo Calenda non fa in tempo ad arrivare a Torino per presentare il suo libro e cala subito le carte: il consigliere comunale ex grillino Aldo Curatella entra in Azione!, e forma un gru ...