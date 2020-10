“Cambia tutto”. Bianca Guaccero, rivoluzione in arrivo: Detto Fatto non sarà più come prima (Di giovedì 1 ottobre 2020) Meno di un mese alla nuova edizione di Detto Fatto e tante novità in arrivo. Novità che non piaceranno forse a tutti ma che contribuiranno a tenere alta l’attenzione sul programma di Bianca Guaccero. La conduttrice, reduce come il resto del mondo della televisione da una periodo travagliato, ha voglia di rimettersi in discussione e, insieme a sceneggiatori e al resto della sua squadra ha apportato una serie di cambiamenti. Cambiamenti che partono dall’orario e dallata del programma che ha subito delle modifiche rispetto agli anni scorsi. La data d’inizio del programma di gossip e tutorial di Rai 2 è infatti lunedì 26 ottobre. Il motivo di questa partenza in ritardo rispetto agli altri programmi è la messa in onda nella stessa rete del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Meno di un mese alla nuova edizione die tante novità in. Novità che non piaceranno forse a tutti ma che contribuiranno a tenere alta l’attenzione sul programma di. La conduttrice, reduceil resto del mondo della televisione da una periodo travagliato, ha voglia di rimettersi in discussione e, insieme a sceneggiatori e al resto della sua squadra ha apportato una serie di cambiamenti. Cambiamenti che partono dall’orario e dallata del programma che ha subito delle modifiche rispetto agli anni scorsi. La data d’inizio del programma di gossip e tutorial di Rai 2 è infatti lunedì 26 ottobre. Il motivo di questa partenza in ritardo rispetto agli altri programmi è la messa in onda nella stessa rete del ...

