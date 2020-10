Bari, per la Cittadella della giustizia c'è la convenzione tra ministero e Demanio. "Progetto nel Recovery plan" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per il primo lotto ci sono 95 milioni del ministero. Tra gli interventi previsti, la demolizione degli edifici preesistenti, la bonifica dell'area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per il primo lotto ci sono 95 milioni del. Tra gli interventi previsti, la demolizione degli edifici preesistenti, la bonifica dell'area e la realizzazione delle opere di urbanizzazione

fattoquotidiano : Sono sei le persone arrestate ieri mattina a Bari per il crac del Gruppo imprenditoriale barese “Fusillo”... (Conti… - carlaruocco1 : Audizione commissari straordinari Banca Popolare di Bari: MCC ha il 96,8% del capitale, individui un management com… - ecdelre : RT @ItalyMFA: ?? Pronti per #InsiemepergliSDG? La campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossa da #Farnesina con @FAO @SaveChil… - BariLive : Bari: Polo della Giustizia nelle ex 'Casermette', c'è la convenzione Ministero-Demanio per il primo lotto - rep_bari : Bari, per la Cittadella della giustizia c'è la convenzione tra ministero e Demanio. 'Progetto nel Recovery plan' [a… -