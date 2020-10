“Ballando con le stelle…” Maria De Filippi lo ha detto davvero | la confessione che spiazza

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “L’ultimo dei nostri problemi”. Pochi giorni fa Milly Carlucci, ospite di Tv Talk a Raitre, aveva tagliato corto sulla rivalità tra Mediaset e Rai per la battaglia degli ascolti del sabato sera. Il suo Ballando con le stelle (Raiuno) sfida Tu si que vales, in onda su Canale 5, con un cast composto daDe, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. Alle prese con positività al coronavirus e infortuni vari a raffica, la Carlucci è stata piuttosto onesta: “La questione della concorrenza, che io benedico perché ha acceso l’attenzione sul sabato sera, è l’ultimo dei problemi. Il nostro problema è sopravvivere e andare in onda”, aveva confessato la conduttrice del programma di Rai Uno alle prese con positività al ...