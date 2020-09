Zingaretti in vista dei ballottaggi nei Comuni: “Agli alleati dico che è il tempo dell’unità” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un “appello” agli alleati e agli elettori che “sostengono” il governo: “Ora è il tempo dell’unità”. Alla vigilia del week end dei ballottaggi nei Comuni che il 20 e il 21 settembre sono andati al voto ma non hanno eletto il sindaco, il segretario del Pd Nicola Zingaretti spinge M5s, Italia Viva e Leu a sostenere i candidati dem in corsa. “Mi rivolgo agli alleati”, ha detto Zingaretti, facendo “appello con il cuore e con la testa a tutti gli elettori e a tutte le elettrici che sostengono l’alleanza di governo: a tutti loro dico che ora è il tempo dell’unità”. Il segretario del Partito Democratico ha spiegato: “Abbiamo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un “appello” aglie agli elettori che “sostengono” il governo: “Ora è ildell’unità”. Alla vigilia del week end deineiche il 20 e il 21 settembre sono andati al voto ma non hanno eletto il sindaco, il segretario del Pd Nicolaspinge M5s, Italia Viva e Leu a sostenere i candidati dem in corsa. “Mi rivolgo agli”, ha detto, facendo “appello con il cuore e con la testa a tutti gli elettori e a tutte le elettrici che sostengono l’alleanza di governo: a tutti loroche ora è ildell’unità”. Il segretario del Partito Democratico ha spiegato: “Abbiamo una ...

