Whatsapp, altra novità: sarà possibile monitorare la memoria dell’app (Di mercoledì 30 settembre 2020) altra novità in arrivo per gli utenti di Whatsapp, si tratta di poter monitorare l’utilizzo della memoria da parte dell’applicazione Le novità per Whatsapp non finiscono mai e, dopo gli sticker animati ed i codici QR per le aziende, in cantiere c’è anche una funzione che dovrebbe permettere agli utenti di monitorare attentamente l’utilizzo della … L'articolo Whatsapp, altra novità: sarà possibile monitorare la memoria dell’app proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020)novità in arrivo per gli utenti di, si tratta di poterl’utilizzo dellada parte dell’applicazione Le novità pernon finiscono mai e, dopo gli sticker animati ed i codici QR per le aziende, in cantiere c’è anche una funzione che dovrebbe permettere agli utenti diattentamente l’utilizzo della … L'articolonovità: saràladell’app proviene da .

guidarello1980 : @TIM4UAlessio buonasera sono Guido..da alcuni giorni non riesco a telefonare se non dopo molti tentativi e anche qu… - adorvjiminie : @maryspnjuve che fai, mi sfotti???? se vai su whatsapp scopri anche un’altra cosa, hai il privilegio di saperlo per prima - stephsmarie : Mia zia che mi ha fatto auguri chiamandomi, su Facebook con post con foto, auguri in bacheca, stories. Su whatsapp… - louissmilex : nulla raga smalto avrà ai anche tolto la foto ma ne ha messa un'altra come foto profilo di whatsapp (sempre con lei) - elebenny98 : RT @darveyfeels_: Ancora in estasi per l’igtv in cui Adriana Volpe asfalta, con tanto di analisi del testo e chat whatsapp, Antonella Elia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp altra Instagram e Messenger, parte l’integrazione Si potrà chattare saltando da un’app all’altra La Repubblica Sabato il Mose potrebbe salvare Venezia da un'acqua alta davvero straordinaria

Il cronoprogramma prevedeva tempi più distesi: oggi l'approvazione, l'11 ottobre un'altra prova generale anche per testare il coordinamento tra i vari enti con relativi avvisi e comunicazioni. Altri ...

Vaccino anti-Covid, ad Anagni inaugura il primo stabilimento d'Europa

"In Sanofi - dichiarano dalla casa farmaceutica - stiamo scrivendo insieme un’altra importante pagina sulla storia della prevenzione e della vaccinazione in Italia. Una pagina che si lega alla sfida ...

Facebook accelera sulla chat “unica”: integrate Messeger e Instragram

Menlo Park mira a un sistema di messaggistica che in futuro includerebbe anche WhatsApp. Ma le autorità Antitrust e per la Protezione della privacy europee sono già in allerta ...

Il cronoprogramma prevedeva tempi più distesi: oggi l'approvazione, l'11 ottobre un'altra prova generale anche per testare il coordinamento tra i vari enti con relativi avvisi e comunicazioni. Altri ..."In Sanofi - dichiarano dalla casa farmaceutica - stiamo scrivendo insieme un’altra importante pagina sulla storia della prevenzione e della vaccinazione in Italia. Una pagina che si lega alla sfida ...Menlo Park mira a un sistema di messaggistica che in futuro includerebbe anche WhatsApp. Ma le autorità Antitrust e per la Protezione della privacy europee sono già in allerta ...