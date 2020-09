VIDEO | Anestesisti e rianimatori a Roma per parlare di Covid-19 (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Ha fatto tappa a Roma l’iniziativa ‘In viaggio con I-Care‘, il ‘tour’ che vede gli anestesisti rianimatori confrontarsi in otto citta’ con i cittadini, la societa’ civile e il mondo della sanita’ sui temi della loro professione e in particolare sull’emergenza Coronavirus. Il truck Siaarti nella giornata di oggi ha parcheggiato davanti all’Inmi Lazzaro Spallanzani, ospitando incontri e tavole rotonde. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Ha fatto tappa a Roma l’iniziativa ‘In viaggio con I-Care‘, il ‘tour’ che vede gli anestesisti rianimatori confrontarsi in otto citta’ con i cittadini, la societa’ civile e il mondo della sanita’ sui temi della loro professione e in particolare sull’emergenza Coronavirus. Il truck Siaarti nella giornata di oggi ha parcheggiato davanti all’Inmi Lazzaro Spallanzani, ospitando incontri e tavole rotonde.

