Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBREORE 9.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; RISOLTO L’INCDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA APPIA E LAURENTINA; SULLA CASILINA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA; CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTE VILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA IN DIREZIONE; INFINE SULLA NOMENTANA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE NELLE DUE DIERZIONI DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL ...