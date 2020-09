Udinese, Marino: «Pereyra acquisto da favola. De Paul resta» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pierpaolo Marino ha parlato prima della partita Udinese-Spezia Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia. DE Paul – «Sarebbe stata una sorpresa per me veder partire De Paul. Non sono arrivate offerte serie per lui. Se non è accaduto nulla fino ad ora, non credo possano esserci grandi novità in questi giorni. Credo rimarrà. Abbiamo avuto approcci non seri con altre squadre dal punto di vista dell’offerta. È un sogno vederlo allenarsi ogni giorno». Pereyra – «Un acquisto da favola, possibile solo alla grande sinergia col Watford. La famiglia Pozzo non lesina ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pierpaoloha parlato prima della partita-Spezia Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia. DE– «Sarebbe stata una sorpresa per me veder partire De. Non sono arrivate offerte serie per lui. Se non è accaduto nulla fino ad ora, non credo possano esserci grandi novità in questi giorni. Credo rimarrà. Abbiamo avuto approcci non seri con altre squadre dal punto di vista dell’offerta. È un sogno vederlo allenarsi ogni giorno».– «Unda, possibile solo alla grande sinergia col Watford. La famiglia Pozzo non lesina ...

