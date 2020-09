Smog, Legambiente: “Solo il 15% delle città ha un voto sufficiente” (Di mercoledì 30 settembre 2020) I dati del rapporto Legambiente che analizza l’inquinamento atmosferico (2014-18) secondo i parametri Oms boccia Torino, Roma, Palermo, Milano e Como Secondo l’ultimo studio “Mal’Aria” condotto da Legambiente, l’85% delle 97 città italiane analizzate sono molto inquinate: maglie nere per Torino, Roma, Palermo, Milano e Como, che prendono un voto pari a zero. “Solo il … L'articolo Smog, Legambiente: “Solo il 15% delle città ha un voto sufficiente” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 settembre 2020) I dati del rapportoche analizza l’inquinamento atmosferico (2014-18) secondo i parametri Oms boccia Torino, Roma, Palermo, Milano e Como Secondo l’ultimo studio “Mal’Aria” condotto da, l’85%97 città italiane analizzate sono molto inquinate: maglie nere per Torino, Roma, Palermo, Milano e Como, che prendono unpari a zero. “Solo il … L'articolo: “Solo il 15%città ha unsufficiente” proviene da YesLife.it.

quotidianopiem : Torino è tra le 5 città peggiori d’Italia per il livello di smog secondo Legambiente - giannettimarco : RT @leggoit: Allarme smog, Legambiente: «Con i diesel fuori norma a Milano 568 morti in più all'anno» - nascapatata : RT @Legambiente: #Mal_Aria in #città: ecco le pagelle sulla qualità dell’#aria di 97 città italiane. Solo il 15% raggiunge la sufficienza.… - Agenzia_Italia : Per Legambiente l'85% delle città italiane è inquinato - Notiziedi_it : Smog, Legambiente boccia le città campane -