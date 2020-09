Risparmiare all’università è possibile? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Andare all’università è un passaggio obbligato per molti giovani che sin da piccoli sognano di esercitare una determinata professione, una volta diventati grandi. Altri, invece, decidono di proseguire gli studi per provare ad assicurarsi migliori possibilità di carriera. Riuscire a prendere una laurea è una gran bella soddisfazione. Un obiettivo di vita che dà non solo gioia, ma anche molta fiducia nelle proprie capacità. Non è semplice prepararsi per gli esami né affrontarli uno dietro l’altro. Quando si arriva alla fine dei tre e/o dei cinque anni, alla fine della discussione, si è invasi da una grande adrenalina e ci si sente invincibili. Tuttavia, intraprendere un percorso di studi universitario è impegnativo a livello economico. L’Italia è tra i paesi europei più cari da questo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Andare all’università è un passaggio obbligato per molti giovani che sin da piccoli sognano di esercitare una determinata professione, una volta diventati grandi. Altri, invece, decidono di proseguire gli studi per provare ad assicurarsi migliori possibilità di carriera. Riuscire a prendere una laurea è una gran bella soddisfazione. Un obiettivo di vita che dà non solo gioia, ma anche molta fiducia nelle proprie capacità. Non è semplice prepararsi per gli esami né affrontarli uno dietro l’altro. Quando si arriva alla fine dei tre e/o dei cinque anni, alla fine della discussione, si è invasi da una grande adrenalina e ci si sente invincibili. Tuttavia, intraprendere un percorso di studi universitario è impegnativo a livello economico. L’Italia è tra i paesi europei più cari da questo ...

