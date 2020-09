Non è tempo di pace. L'appello Onu in Nagorno-Karabakh cade nel vuoto (Di mercoledì 30 settembre 2020) è trascorsa un’altra lunga notte in Caucaso. è guerra in Artsakh: la repubblica del Nagorno Karabakh, l’enclave armena in territorio azero nata al crollo dell’Urss, terra dimenticata di un conflitto da tempo confinato nell’oblio. Dove iniziano e finiscono le frontiere di Armenia e Azerbaigian in centinaia – molte centinaia, secondo alcune fonti – sono già morti, elicotteri e droni sono stati abbattuti insieme a blindati andati distrutti, mentre le case dei civili armeni che vivono nei villaggi dell’enclave sono state bombardate.As a result of the shelling, #civilian infrastructures were damaged in #Stepanakert#StopAzerbaijaniAggression#NKpeace#ArtsakhStongpic.twitter.com/0s6aOMF0hN— Government of Armenia (@armgov) September 29, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020); trascorsa un’altra lunga notte in Caucaso.; guerra in Artsakh: la repubblica del, l’enclave armena in territorio azero nata al crollo dell’Urss, terra dimenticata di un conflitto daconfinato nell’oblio. Dove iniziano e finiscono le frontiere di Armenia e Azerbaigian in centinaia – molte centinaia, secondo alcune fonti – sono già morti, elicotteri e droni sono stati abbattuti insieme a blindati andati distrutti, mentre le case dei civili armeni che vivono nei villaggi dell’enclave sono state bombardate.As a result of the shelling, #civilian infrastructures were damaged in #Stepanakert#StopAzerbaijaniAggression#NKpeace#ArtsakhStongpic.twitter.com/0s6aOMF0hN— Government of Armenia (@armgov) September 29, ...

