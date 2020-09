Milano si indebolisce con le altre Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) –ancora deboli eche si allinea al trend generale dopo un esordio migliore. I mercati hanno accolto con un certo malumore il dibattito TV infuocato Trump-Biden e scontano l’attesa per la pubblicazione dei dati del PIL americano del 2° trimestre. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%. Tra le principalipensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,51%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,26%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,56%. Sessione debole per il listino milanese, dove il FTSE MIB scambia ...