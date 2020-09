Mercato Juve | arriva la formula che sblocca Kean

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L'ultima settimana di calciopotrebbe ancora portare allantus un colpo, in particolare nel reparto offensivo. Il nome più caldo sarebbe quello di Federico Chiesa, che potrebbere non appena i bianconeri riusciranno a cedere. Ma le mire della dirigenzantina potrebbero cambiare velocemente, spostando gli sforzi per l'arrivo di Moise. L'attaccante classe 2000 sarebbe una precisa richiesta di Andrea Pirlo, che vedrebbe in lui il perfetto vice-Morata. Il ragazzo italiano è abile nell'attaccare la profondità, ma anche spaziare sulle ali per favorire i compagni. Una bivalenza che nel sistema dell'allenatore dellantus sarebbe ideale, e potrebbe diventare realizzabile in questi giorni.