Meghan Markle si dà un tono col look e sferra il suo attacco: “Io vittima” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Meghan Markle è riapparsa in video per dire la sua contro le critiche che le sono state rivolte ultimamente. La moglie di Harry ha voluto precisare che lei non presta attenzione “alle lusinghe o alle critiche pubbliche”. Però, ha sentito la necessità di ribadire che è “vittima della disinformazione” e che i media distorcono le sue dichiarazioni per farle apparire provocatorie e controverse. Questo è quanto affermato dalla Markle intervenendo in video al Fortune’s Most Powerful Women Summit. Meghan sembra contraddirsi però. Infatti, nel momento in cui ha sottolineato di non interessarsi su quanto viene detto o scritto su di lei, preferendo concentrarsi su Harry e Archie, si difende dalle controversie e da giudizi che i media hanno espresso contro di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 settembre 2020)è riapparsa in video per dire la sua contro le critiche che le sono state rivolte ultimamente. La moglie di Harry ha voluto precisare che lei non presta attenzione “alle lusinghe o alle critiche pubbliche”. Però, ha sentito la necessità di ribadire che è “vittima della disinformazione” e che i media distorcono le sue dichiarazioni per farle apparire provocatorie e controverse. Questo è quanto affermato dallaintervenendo in video al Fortune’s Most Powerful Women Summit.sembra contraddirsi però. Infatti, nel momento in cui ha sottolineato di non interessarsi su quanto viene detto o scritto su di lei, preferendo concentrarsi su Harry e Archie, si difende dalle controversie e da giudizi che i media hanno espresso contro di ...

