L’omicidio dei fidanzati a Lecce è stato spietato E basta dare la colpa alle rete o a genitori inetti

"Quali menzogne pur di non riconoscere che questo odio è semplicemente odio" scriveva Nietzsche. L'odio è infatti il grande rimosso dalla marea di commenti, per lo più ad orientamento ecumenico – paternalistico o tesi a colpevolizzare la società inadatta, che fioccano a commento dello spietato assassinio perpetrato da Antonio de Marco nei confronti di una coppia ritenuta "troppo felice". Si noti che l'innesco primario del massacro pare sia avvenuto a causa di una alterata percezione della realtà laddove un rifiuto, o uno scherno, reale o forse solo percepito, avrebbero costituito quell'affronto indicibile capace di mettere in moto il poderoso progetto vendicativo che richiama i tratti rigorosi della paranoia (la personificazione di un nemico ritenuto il ricettacolo di ogni peggior ...

