La Lega attacca il sindaco Vincenzo Napoli Rosario Peduto “Non è possibile lasciare nell’incertezza migliaia di studenti e soprattutto le loro famiglie”

"Dopo la disastrosa organizzazione della riapertura delle scuole da parte del governo del PD, lo spericolato rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in Campania deciso dal centrosinistra di De Luca, anche l'amministrazione cittadina del Partito Democratico riesce a creare ancora più confusione tra le famiglie e gli studenti salernitani comunicando, praticamente di notte, di voler lasciare le scuole chiuse a causa delle condizioni meteo" commenta così la scelta del sindaco Vincenzo Napoli di lasciare chiuse le scuole di ogni ordine e grado il coordinatore salernitano della Lega Rosario Peduto. Scelta che, precisa Peduto, viene contestata non tanto nel merito ma nel metodo e nei tempi

Ultime Notizie dalla rete : Lega attacca Piove nella palestra, a casa i giovani atleti | La Lega attacca FOTO TuttOggi L’assessore attacca il Governo "Mal gestito il ritorno a scuola"

L’assessore all’Istruzione Gabriella Fumagalli accusa il Governo di aver male gestito il ritorno a scuola, provocando disagi agli studenti e alle famiglie. I partiti di opposizione rispondono rinviand ...

Lecce, impegno di Coppa: cambi in vista contro la Feralpisalò

Dopo il pari all'esordio in campionato, c'è la Coppa Italia per il Lecce. Per Eugenio Corini l'opportunità di testare qualche seconda linea, anche se le scelte sono obbligate.

