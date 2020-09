Inter a valanga a Benevento, colpo Spezia a Udine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Inter a valanga sul Benevento nel recupero della prima giornata del campionato di serie A. La formazione nerazzurra vince 5-2. Dopo appena 28 secondi (il gol più veloce in serie A dal 2005) nerazzurri avanti con Lukaku su assist di Hakimi, al 25' il raddoppio di Gagliardini, dopo 3' ancora Lukaku fa 3-0. Caprari accorcia su errore di Handanovic, ma al 42' Hakimi fa 4-1. Nella ripresa Lautaro entra e segna, poi ancora Caprari per il 2-5. Nell'altro recupero del pomeriggio vittoria dello Spezia a Udine 2-0 con doppietta di Galabinov al 29' ed al 95'. Udinese sottotono, con gli ospiti sempre pericolosi (anche un gol annullato in avvio a Ricci).Classifica: Napoli, Inter, Milan, Verona 6, Sassuolo, Juventus 4, Atalanta, Lazio, Bologna, Fiorentina, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 settembre 2020)sulnel recupero della prima giornata del campionato di serie A. La formazione nerazzurra vince 5-2. Dopo appena 28 secondi (il gol più veloce in serie A dal 2005) nerazzurri avanti con Lukaku su assist di Hakimi, al 25' il raddoppio di Gagliardini, dopo 3' ancora Lukaku fa 3-0. Caprari accorcia su errore di Handanovic, ma al 42' Hakimi fa 4-1. Nella ripresa Lautaro entra e segna, poi ancora Caprari per il 2-5. Nell'altro recupero del pomeriggio vittoria dello2-0 con doppietta di Galabinov al 29' ed al 95'.se sottotono, con gli ospiti sempre pericolosi (anche un gol annullato in avvio a Ricci).Classifica: Napoli,, Milan, Verona 6, Sassuolo, Juventus 4, Atalanta, Lazio, Bologna, Fiorentina, ...

