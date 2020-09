Giorgia Palmas torna a casa dopo il parto e piange: la sorpresa di Filippo Magnini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giorgia Palmas è diventata mamma bis da pochi giorni. Venerdì scorso ha dato alla luce la prima figlia, Mia, avuta da Filippo Magnini. Il lieto annuncio è arrivato su Instagram con uno scatto condiviso da entrambi i neo genitori in cui si vedevano solo le manine della piccola accompagnato da didascalie dolcissime. Poi il primo ritratto di famiglia. La bella Giorgia ha già pubblicato la prima foto di famiglia: lei sul letto dell’ospedale con in braccio Mia e Filippo che la bacia teneramente. “Il senso della vita – ha scritto sotto il tenero scatto– Il nostro sogno diventato realtà Mia (e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto)”. Il post, nemmeno a dirlo, ha fatto presto il pieno di like e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)è diventata mamma bis da pochi giorni. Venerdì scorso ha dato alla luce la prima figlia, Mia, avuta da. Il lieto annuncio è arrivato su Instagram con uno scatto condiviso da entrambi i neo genitori in cui si vedevano solo le manine della piccola accompagnato da didascalie dolcissime. Poi il primo ritratto di famiglia. La bellaha già pubblicato la prima foto di famiglia: lei sul letto dell’ospedale con in braccio Mia eche la bacia teneramente. “Il senso della vita – ha scritto sotto il tenero scatto– Il nostro sogno diventato realtà Mia (e quando saremo acon Sofia sarà tutto perfetto)”. Il post, nemmeno a dirlo, ha fatto presto il pieno di like e ...

